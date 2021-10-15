В Херсоне критическая ситуация с коронавирусом, там вводят новые ограничения

В Херсоне, где действует красная зона, работают 12 противоковидных патрулей.

Об этом сообщает сайт городского совета со ссылкой на и.о. заместителя городского головы Романа Головню.

«С самого утра мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований - в Херсоне сейчас работают 12 противоковидных патрулей. В этом направлении усиленно действуют также правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

По словам Головни, ситуация с СOVID-19 в городе серьезная - больницы, которые определены опорными для борьбы с коронавирусной болезнью, заполнены на более чем 95%.

Сегодня людей госпитализируют уже в больницы, которые находятся рядом с Херсоном - в Белозерскую районную больницу, в частности. Что касается кислорода, то вопрос с его поставкой решен - открыли склад кислорода, отметил и.о. заместителя городского головы.

По поводу работы общественного транспорта, Головня подчеркнул, что на маршруты города вышли и троллейбусы, и автобусы в полном составе.

В городском совете отмечают, что перевозка пассажиров осуществляется только на сидячих местах и при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в Херсонской области с 15 октября устанавливается красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.