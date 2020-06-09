Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается уже 10 дней подряд

Число новых заболевших COVID-19 за сутки, усредненное за последние семь и 14 дней, растет 10 дней подряд. В частности, по недельной статистике последние два дня зафиксированы рекорды заболеваемости с момента начала эпидемии в стране.

Как свидетельствуют данные Минздрава, 29 мая Украина вышла на среднесуточный локальный минимум заболевших за последнюю неделю в 375 чел., однако 6 июня этот показатель вернулся к старому пику в 475 чел., когда вводились первые послабления, а 8 июня достиг нового максимума в 502 чел.

На 29 мая был зафиксирован и суточный локальный минимум заболевших в среднем за две недели — 382 чел., однако теперь это значение ухудшилось до 448 чел., вернувшись на уровень трехнедельной давности. Пик заболеваемости в Украине по этому показателю был 10 мая и составлял 474 новых заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Помимо этого, последние шесть дней непрерывно и достаточно быстрыми темпами ухудшается и другая важная кривая — число болеющих COVID-19 в настоящее время. В результате 6 июня этот показатель в Украине впервые превысил 14 тыс., а на 8 июня достиг уже 14,63 тыс., хотя на преодоление отрезка с 13 тыс. до 14 тыс. потребовалось полмесяца.

Минздрав также сообщил, что с 31 мая Киев перестал соответствовать установленным правительствам признакам для послабления карантина: инцидентность (среднее число новых больных за последние семь дней) превысила 12 чел. на 100 тыс. населения и к 9 июня составляла уже 15,23.

С 4 июня к числу «нарушителей» признаков послабления карантина добавилась Житомирская область, с 8 июня — Закарпатская и Черниговская, а 9 июня Черниговскую сменила Тернопольская область. Помимо них и Киева, еще четыре области давно нарушают показатели для послабления карантина — Львовская, Ривненская, Волынская и Черновицкая, а три — Киевская, Черниговская и Ивано-Франковская — в шаге от него с показателями 11,70-11,95.