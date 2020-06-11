В Беларусь начала поступать американская нефть

Закупленная Беларусью американская нефть начала поступать на НПЗ «Нафтан» на севере страны, сообщили в четверг в концерне «Белнефтехим».

Первый танкер для Беларуси с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken прибыл в порт литовской Клайпеды поздно вечером 5 июня. Затем по железной дороге началась поставка нефти на «Нафтан».

Американская нефть — это двенадцатая танкерная поставка в этом году от поставщиков, альтернативных российским. Общий объем танкерных поставок превысил 1 миллион тонн нефти.

Беларусь диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным поставщиком — Россией.

В мае глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что страна начинает закупку нефти из США, что стало возможным по итогам визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майкла Помпео и его встречи с президентом Александром Лукашенко.