В Беларусь начала поступать американская нефть

Закупленная Беларусью американская нефть начала поступать на НПЗ «Нафтан» на севере страны, сообщили в четверг в концерне «Белнефтехим».
Первый танкер для Беларуси с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken прибыл в порт литовской Клайпеды поздно вечером 5 июня. Затем по железной дороге началась поставка нефти на «Нафтан».
Американская нефть — это двенадцатая танкерная поставка в этом году от поставщиков, альтернативных российским. Общий объем танкерных поставок превысил 1 миллион тонн нефти.
Беларусь диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным поставщиком — Россией.
В мае глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что страна начинает закупку нефти из США, что стало возможным по итогам визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майкла Помпео и его встречи с президентом Александром Лукашенко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016