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Шмыгаль не исключил переноса местных выборов

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Шмыгаль не исключил переноса местных выборов

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что пандемия не помешает проведению выборов в октябре.

Об этом он заявил во время пресс-конференции на тему «100 дней правительства» 11 июня, сообщает Укринформ.

«...Пока что средства на выборы есть. Мы планируем проведение этих выборов. Мир живет в условиях неопределенности с коронавирусом, с коронакризисом. Если в Украине будут основания для введения полного карантинного ограничения, то, наверное, мы будем вынуждены перенести эти выборы, но пока что мы надеемся на то, что будем управлять адаптивными механизмами этой болезнью довольно эффективно, и это даст нам возможность в октябре провести эти выборы», — сказал глава правительства.

Как сообщалось, согласно статье 141 Конституции Украины, очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего головы, избранных на очередных выборах. Таким образом, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

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Согласно действующему законодательству, Верховная Рада назначает очередные местные выборы не позднее чем за 90 дней до дня их проведения.

местные выборы, коронавирус
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