В Украину пришел первый транш от МВФ

Украина сегодня, 12 июня, полностью получила $ 2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.
«Украина только что полностью получила ,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях — валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен», — написал он в Twitter в пятницу.
Первый транш в размере $ 2,1 млрд уже поступил в Украину, но для получения остальных $ 2,9 млрд Киеву нужно будет выполнить ряд условий и придерживаться определенных обязательств, содержащихся в Меморандуме, полный текст которого появился 11 июня.
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