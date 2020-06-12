Журналист Казарин признал, что получил российский паспорт

Журналист украинского издания «Радио Свобода», ведущий канала «Общественное телевидение» Павел Казарин, который недавно стал лауреатом премии имени Гонгадзе, после аннексии полуострова Крым Российской Федерацией получил два российских паспорта.
Об этом сообщило интернет-издание Шарий.net, опубликовав соответствующие подтверждающие документы.
29 апреля 2014 года в Крыму Казарин получил российский паспорт, а 8 июля 2014 года в Москве — российский заграничный паспорт. Медиаэксперт Анатолий Шарий продемонстрировал заявки на получение российского паспорта журналистом (от 27 марта 2014 года) и его отцом (от 6 апреля 2014 года).
«Это тогда, когда он рассказывал, что они все (крымчане) очутились в ужасе, агрессии и нереальности оккупации», — отметил медиаэксперт.
Также Шарий показал документ о получении Казариным российского загранпаспорта по своему внутреннему паспорту.
Сам Казарин подтвердил факт получения российского паспорта на своей странице в социальной сети Facebook.
«В конце марта 2014-го я получил в Симферополе российский паспорт. Аннексия Крыма уже завершилась. Вторжение на Донбасс еще не началось. (Олега) Сенцова еще не арестовали, а Boing еще не сбили. Некоторые мои друзья покинули полуостров сразу после захвата. Другие — планировали оставаться. Я склонялся ко второму сценарию. На полуострове жили родители и я хотел быть рядом», — пояснил журналист «Радио Свобода».
«Российский паспорт был нужен мне лишь для того, чтобы жить в оккупированном Крыму. Когда я оттуда уехал — нужда в нем отпала. Последние 2 года я буду собирать справки для выхода из российского гражданства», — добавил Казарин.
Казарин известен своей патриотической позицией В частности, Казарин заявлял, что Шарий и интернет-издание «Страна.ua» «продвигают именно российский нарратив в Украине».
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