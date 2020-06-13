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SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с 58 спутниками Starlink

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SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с 58 спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с девятой по счету группировкой микроспутников Starlink стартовала в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 05:21 по времени Восточного побережья США (12:21 по Киеву).

Вместе с 58 спутниками Starlink на орбиту на контрактной основе выводятся три аппарата американской компании Planet Labs. Они оснащены портативными телескопом и камерой с высоким разрешением и предназначены для мониторинга поверхности Земли с орбиты. Примерно через 15 минут после старта эти аппараты были выведены на орбиту.

Спустя приблизительно девять минут после запуска на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане была посажена первая ступень ракеты-носителя. Ранее она дважды использовалась для доставки грузов на борт Международной космической станции.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

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На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года, шестая - в марте, седьмая и восьмая - в апреле и начале июня.

 

SpaceX, Starlink
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