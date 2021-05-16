SpaceX запустила очередные 52 спутника для интернета Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний, Capella Space и Tyvak.

Запуск был назначен на 18.56 субботы по местному времени (1.56 воскресенья по Киеву) из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. Трансляция велась на сайте SpaceX. Как сообщила компания в Twitter, первая ступень ракеты-носителя приземлилась на платформу в океане.

На прошлой неделе компания осуществила запуск Falcon 9 с очередной группой из 60 интернет-спутников Starlink.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.

Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.

Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных пишут, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.