SpaceX запустила очередные 52 спутника для интернета Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний, Capella Space и Tyvak.
Запуск был назначен на 18.56 субботы по местному времени (1.56 воскресенья по Киеву) из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. Трансляция велась на сайте SpaceX. Как сообщила компания в Twitter, первая ступень ракеты-носителя приземлилась на платформу в океане.
На прошлой неделе компания осуществила запуск Falcon 9 с очередной группой из 60 интернет-спутников Starlink.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.
Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.
Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных пишут, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
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