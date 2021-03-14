SpaceX запустила очередную ракету со спутниками для сети Starlink

Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.
Старт из Центра космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида состоялся в 06:01 по времени Восточного побережья США (12:01 по Киеву).
Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть первую ступень носителя на Землю, которая используется уже в девятый раз. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании предпринимателя Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.
Предыдущий запуск 60 микроспутников Starlink компания SpaceX провела 11 марта.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.
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