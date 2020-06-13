Четыре страны ЕС подписали контракт на 400 миллионов доз вакцины от коронавируса

Министры здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов подписали контракт с англо-шведской фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 миллионов доз вакцины от коронавируса, заявил глава итальянского ведомства Роберто Сперанца.

По его словам, вакцина будет «предназначена для населения Европы».

«По плану экспериментальная фаза, которая находится уже в продвинутой стадии, завершится осенью, первая партия вакцины поступит до конца года», — написал Сперанца в своем Facebook.

Он подчеркнул, что вакцина-кандидат появилась благодаря исследованиям Оксфордского университета, а ее производство будет происходить в том числе при участии итальянской стороны.

«Сегодняшнее подписание является первым многообещающим шагом для Италии и для Европы. Вакцина является единственным определяющим решением для COVID-19. По-моему, она должна будет всегда восприниматься как глобальное общественное благо, право на которое имеют все, а не привилегия немногих», — заявил Сперанца.