В Киеве снова нечем дышать – в воздухе диоксид азота, диоксид серы и формальдегид

В Киеве в период с 9 по 15 июня зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и взвешенных веществ в воздухе, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.
По данным обсерватории, в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций взвешенных веществ (пыли) — в 1,1-1,3 раза на Бессарабской площади и улицы Каунасской.
Также зафиксировано выше допустимого содержание диоксида серы — в 2 раза на Бессарабской площади, в 1,8-1,9 раза на проспекте Победы, улице Александра Довженко, площади Победы, в 1,4-1,7 раза — на других постах города, кроме проспекта Науки, 37 (возле метеоплощадки обсерватории), где превышений не выявлено.
Кроме того, содержание диоксида азота в 9,2-14,4 раза превышено на улицах Каунасской, Инженера Бородина, площади Победы; в 5,2-7,7 раза — на проспекте Победы, Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки; в 3,1-4,6 раза — на других постах города, исключая проспект Науки, 37.
Выявлено превышение формальдегида в 2,6-2,9 раза — на проспекте Победы, Бессарабской площади, бульваре Гавела Вацлава; в 1,5-2,5 раза — на других постах города.
Отмечается, что всего на 15-ти стационарных постах обсерватории с 9 по 15 июня 2020 было отобрано и проанализировано 1360 проб воздуха.
«В общем, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города повысилось среднесуточное содержание диоксида азота, диоксида серы и формальдегида (более заметно — 10 — 12 июня); содержание других примесей почти не изменилось», — сказано в сообщении обсерватории.
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