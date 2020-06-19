Кличко разрешил купаться на киевских пляжах

Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил о том, что киевские пляжи уже открыты для купания. Еще на прошлой неделе купаться на пляжах столицы было запрещено.

«Городские пляжи открыли для купания. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно — можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия „Плесо“. Госпродспоживслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах», — сообщил Кличко во время ежедневного брифинга.

Городской голова отметил, что открытие пляжей — это очередной тест на сознание для киевлян.

«Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо придерживаться элементарных правил безопасности — социальная дистанция, санітайзери», — заявил Кличко.

По его словам, в этом году в Киеве увеличилось пляжей, которые получили международную награду «Голубой флаг». Это означает, что они соответствуют более 30-ти критериям качества и безопасности. Накануне такой «Голубой флаг» подняли на пляже «Троещина».

По состоянию на 19 июня в Украине обнаружили 34 984 случаев заражения коронавирусом. За сутки болезнь диагностировали у 921 человека. За время пандемии в Украине из-за коронавируса умерли 985 человек, 16033 пациенты выздоровели. Непосредственно в Киеве за последние сутки выявили 92 новые случаи заболевания.

Пляжи в столице планировали открыть с 1 июня. Однако, 27 мая главный санврач Киева Олег Рубан заявил о том, что позагорать на пляжах киевляне смогут не ранее 7 июня. Во время брифинга 15 июня Виталий Кличко отметил, что столичные пляжи открыты только как прибрежные зоны отдыха.