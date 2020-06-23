В Раду уверенно проходят только четыре партии

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, то в парламент прошли бы четыре партии, уверенно преодолевающие 5% барьер: «Слуга народа» — 30,5% , «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 18,6%, «Европейская солидарность» — 12%, «Батькивщина» — 9,7%.

Таковы результаты социологического исследования, проведенного центром социального мониторинга и обнародованные на пресс-конференции «Мониторинг общественного мнения населения Украины: июнь 2020. Радикализация настроений на фоне экономического и политического кризиса» в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник.

Такие партии, как «Сила и честь», «Гражданская позиция», набрали бы соответственно 4,3% и 4,2% голосов избирателей. «Свободу» и «Радикальную партию Олега Ляшко» поддержали бы по 3,2% опрошенных, а «Голос» и «Партию Шария» по 2,1%.

Испортили бы бюллетень 4,1% респондентов, не голосовали бы 9,5%, затруднились ответить 14,4%.

В ходе социсследования 10-19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки: 1,1-1,9%.