В Раду уверенно проходят только четыре партии

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, то в парламент прошли бы четыре партии, уверенно преодолевающие 5% барьер: «Слуга народа» — 30,5% , «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 18,6%, «Европейская солидарность» — 12%, «Батькивщина» — 9,7%.
Таковы результаты социологического исследования, проведенного центром социального мониторинга и обнародованные на пресс-конференции «Мониторинг общественного мнения населения Украины: июнь 2020. Радикализация настроений на фоне экономического и политического кризиса» в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник.
Такие партии, как «Сила и честь», «Гражданская позиция», набрали бы соответственно 4,3% и 4,2% голосов избирателей. «Свободу» и «Радикальную партию Олега Ляшко» поддержали бы по 3,2% опрошенных, а «Голос» и «Партию Шария» по 2,1%.
Испортили бы бюллетень 4,1% респондентов, не голосовали бы 9,5%, затруднились ответить 14,4%.
В ходе социсследования 10-19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки: 1,1-1,9%.
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