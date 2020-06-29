ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против РФ

Европейский Союз утвердил решение продлить санкции, введенные по причине дестабилизации ситуации в Украине, в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года.
Об этом в понедельник сообщает Совет ЕС.
«Это решение следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений, которое должно было быть выполнено к 31 декабря 2015 года, которая была дана на видеоконференции лидеров Европейского Совета, которая состоялась 19 июня 2020 года. Учитывая, что полная реализация Минских соглашений еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России», — сказано в сообщении.
В ЕС напомнили, что эти ограничительные меры были первоначально введены в 2014 году с учетом дестабилизирующих действий России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на область товаров двойного назначения.
Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, и запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых институтов.
Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу военной техники и устанавливают запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях или использоваться военными конечными пользователями в России.
Санкции еще больше ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.
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