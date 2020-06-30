Национальному авиаперевозчику Пакистана запретили летать в Европу

Европейское агентство по авиационной безопасности приостановило разрешение «Международных авиалиний Пакистана» на осуществление полетов в Европу на 6 месяцев. Об этом во вторник рассказал ТАСС представитель национального авиаперевозчика Абдулла Хан.

«Мы получили от европейского авиарегулятора уведомление о временной приостановке разрешения „Международных авиалиний Пакистана“ на осуществление полетов в Европу», — рассказал Хан.

«Они сообщили, что посмотрели видеозапись обращения министра авиации к парламенту, в котором он рассказал о наличии большого числа пилотов с сомнительными лицензиями», — добавил представитель авиаперевозчика. «После просмотра выступления они приняли решение на полгода запретить авиаперевозчику совершать полеты в Европейский Союз, — пояснил Хан. — Решение временное и вступает в силу с 1 июля».

25 июня сообщалось, что 262 пилота, из которых 150 являются сотрудниками национального авиаперевозчика, отстранены от полетов на время проверки подлинности их лицензий. 24 июня министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан представил в нижней палате парламента Пакистана предварительные итоги расследования причин крушения в Карачи 22 мая самолета Airbus A320 авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана». По словам Хана, основной причиной катастрофы стал человеческий фактор: пилоты самолета были увлечены разговорами о коронавирусе на протяжении всего полета. В ходе своего выступления министр также отметил, что около 40% пакистанских пилотов летают по поддельным лицензиям.