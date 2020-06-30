В британском соборе повесили «Тайную вечерю» с темнокожим Христом

Картина с чернокожим Иисусом Христом, вариация на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», получившая одноименное название, появилась на алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир в качестве знака солидарности с движением Black Lives Matter, сообщает издание Daily Mail.
Настоятель Сент-Олбанского собора, пишет издание, согласился разместить картину на алтаре менее, чем через неделю после призыва со стороны главы Англиканской церкви. Картину в 2009 году написала художница Лорна Мэй Уодсворт. Христа она писала с темнокожего жителя Ямайки.
«Церковь не находится на такой твердой позиции, чтобы проповедовать другим о расовой или какой-либо еще справедливости... Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной», — приводит издание слова настоятеля собора.
Художница, указывает Daily Mail, бросает вызов «западному мифу» о том, что Иисус Христос должен выглядеть как белокожий европеец.
«Эксперты согласны в том, что у него (Христа — ред.) были, скорее всего, ближневосточные черты, но на протяжении веков европейские художники традиционно изображали Христа так, как им представлялось... То, как я его изображаю, настолько же „точно“, как и считающаяся правильной идея о том, что он похож на флорентийца», — цитирует издание слова художницы.
Издание отмечает, что собор полностью откроется для верующих и туристов с 4 июля, и тогда картину можно будет увидеть.
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