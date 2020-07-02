В Киеве более сотни новых больных COVID-19

За минувшие сутки в столице коронавирус обнаружили у 104 жителей, 3 больных умерли.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.
«Вирус, к сожалению, не утихает. За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом еще у 104 жителей столицы. 3 больных умерли», — отметил он.
В частности, заболели 57 женщин (от 19 до 94 лет), 40 мужчин (от 20 до 83 лет), 3 девочки (от 3 месяцев до 9 лет) и 4 мальчика (от 10 месяцев до 15 лет).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе (18), Днепровском, Голосеевском и Святошинском районах (по 15 случаев).
В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов.
Всего по состоянию на 2 июля в Киеве уже 5242 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 111 киевлян. Вместе с тем преодолели болезнь 1642 жителя (из них 44 за минувшие сутки).
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