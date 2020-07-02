ЕС и Великобритания прервали переговоры по Brexit – не могут поделить рыбу

Евросоюз и Великобритания приняли решение досрочно прекратить очередной раунд переговоров о будущих отношениях после выхода Соединенного королевства из состава сообщества из-за разногласий. Об этом сообщил в четверг журналистам в Брюсселе информированный источник в Еврокомиссии.
«Было принято совместное с британской стороной решение об отмене переговоров в пятницу», — заявил он. Нынешний раунд стартовал в понедельник и стал первой после карантина личной встречей групп переговорщиков со стороны ЕС во главе с Мишелем Барнье и Великобритании во главе с Дэвидом Фростом.
«Между ЕС и Великобританией сохраняются серьезные разногласия после четырех дней очных переговоров», — заявил ранее в четверг Барнье.
Представитель британского премьер-министра на переговорах с ЕС Дэвид Фрост сообщил СМИ, что возможность личной встречи, первой с момента начала пандемии коронавируса нового типа, добавила диалогу «дополнительную глубину и гибкость», однако признал, что по ряду вопросов прийти к общему знаменателю вновь не удалось.
Как ранее сообщали обе стороны, наиболее сложными остаются разногласия относительно вылова рыбы. Лондон считает неприемлемыми требования Евросоюза обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы, называя их несовместимыми с будущим статусом Великобритании как независимого прибрежного государства.
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