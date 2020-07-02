Внеочередное заседание Рады состоится в пятницу

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в пятницу, 3 июля, заявляет глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«На завтра у нас очередное заседание, в его рамках — час вопросов к правительству... потом полтора часа с правками (продолжение рассмотрения во втором чтении законопроекта об игорном бизнесе — Ред.), запросы, а после этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идём далее», — сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве.

Он уточнил, что внеочередное заседание состоится в 14.00, а подписи депутатов в поддержку его поведения будут зарегистрированы в Раде в пятницу утром.