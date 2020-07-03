С начала года на Донбассе погибли 11 мирных жителей

С начала 2020 года 11 мирных жителей погибли на Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
«Сегодня в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований погибла жительница Зайцево, что в Донецкой области. Во время обстрела погибшая находилась во дворе. (...) С начала 2020 года это уже 11 жертва обстрелов среди гражданского населения. Всего с начала российской агрессии на востоке страны мы потеряли более 13 тыс. граждан», — написала Денисова на странице в Фейсбуке в пятницу.
Омбудсмен подчеркнула, что Российская Федерация продолжает нарушать Минские договоренности, демонстрирует миру свою агрессивную оккупационную политику и нежелание прекращать огонь на Востоке Украины, из-за чего мирные жители продолжают гибнуть.
Денисова также призвала представителей международных гуманитарных миссий, правозащитных организаций решительно осудить действия агрессора и объединить усилия, чтобы заставить РФ соблюдать IV Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.
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