Рада разрешила детям из Крыма и ОРДЛО поступать в ВУЗы без ЗНО

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3734 «О внесении изменений в закон Украины „О высшем образовании“ (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц)».

За документ в целом проголосовало 310 народных депутатов.

Законопроект авторства Зеленского был подан в Верховную Раду 24 июня и был определен президентом как неотложный.

Как сообщалось, 22 июня президент инициировал внесение изменений в закон «О высшем образовании», упрощающих поступление в вузы Украины выпускникам школ из временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

«Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут поступать в ВУЗы Украины без внешнего независимого оценивания (ВНО) и иметь возможность поступить во все ВУЗы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас», — сообщила пресс-служба президента.

Кроме того, согласно предложенным президентом изменениям, выпускники с временно оккупированных территорий будут учиться в украинских ВУЗах бесплатно, через госзаказ в пределах квот.

«Это — часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», — подчеркнул Зеленский.

На данный момент подобные нормы действуют только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.

Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк отметил СМИ, что возможность для детей из временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания является одним из конкретных предметных шагов в борьбе за оккупированные территории.

«С 2014 года власть постоянно говорила, что „Крым — это Украина, Донбасс это Украина“. Но дальше лозунгов дело не доходило. Мы это меняем. Неоднократно президент Зеленский подчеркивал — там живут украинцы, там живут наши граждане. Мы должны за них бороться. Возможность детям из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей поступать без ВНО — один из конкретных предметных шагов в этом направлении», — сказал он.

Костюк отметил, что по инициативе президента Зеленского эти дети, а также дети из Крыма смогут поступать во все вузы Украины, а не по ограниченному списку, как было ранее. И в рамках квот, установленных Министерством образования, а это 20% от госзаказа для каждого вуза, смогут учиться бесплатно.