Войти
Шмыгаль уверяет, что в Украине сажают лесов больше, чем рубят
официально
Шмыгаль уверяет, что в Украине сажают лесов больше, чем рубят
Лукашенко заявил о зависти украинцев к белорусам
соседи
Лукашенко заявил о зависти украинцев к белорусам

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Рада разрешила детям из Крыма и ОРДЛО поступать в ВУЗы без ЗНО

227
Рада разрешила детям из Крыма и ОРДЛО поступать в ВУЗы без ЗНО

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3734 «О внесении изменений в закон Украины „О высшем образовании“ (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц)».

За документ в целом проголосовало 310 народных депутатов.

Законопроект авторства Зеленского был подан в Верховную Раду 24 июня и был определен президентом как неотложный.

Как сообщалось, 22 июня президент инициировал внесение изменений в закон «О высшем образовании», упрощающих поступление в вузы Украины выпускникам школ из временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

«Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут поступать в ВУЗы Украины без внешнего независимого оценивания (ВНО) и иметь возможность поступить во все ВУЗы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас», — сообщила пресс-служба президента.

Кроме того, согласно предложенным президентом изменениям, выпускники с временно оккупированных территорий будут учиться в украинских ВУЗах бесплатно, через госзаказ в пределах квот.

«Это — часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», — подчеркнул Зеленский.

На данный момент подобные нормы действуют только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.

Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк отметил СМИ, что возможность для детей из временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания является одним из конкретных предметных шагов в борьбе за оккупированные территории.

«С 2014 года власть постоянно говорила, что „Крым — это Украина, Донбасс это Украина“. Но дальше лозунгов дело не доходило. Мы это меняем. Неоднократно президент Зеленский подчеркивал — там живут украинцы, там живут наши граждане. Мы должны за них бороться. Возможность детям из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей поступать без ВНО — один из конкретных предметных шагов в этом направлении», — сказал он.

Читайте также: В Копенгагене в очередной раз осквернили памятник Русалочке

Костюк отметил, что по инициативе президента Зеленского эти дети, а также дети из Крыма смогут поступать во все вузы Украины, а не по ограниченному списку, как было ранее. И в рамках квот, установленных Министерством образования, а это 20% от госзаказа для каждого вуза, смогут учиться бесплатно.

ВУЗ, Крым, ОРДЛО
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 3 июля 2020
Четверг, 2 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016