Рада минимальным количеством голосов отправила в отставку главу АМКУ

Верховная Рада уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины.

Принятие соответствующего постановления № 3784 поддержали 226 народных депутатов при минимально необходимых 226.

«Уволить Терентьева Юрия Александровича с должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением», — говорится в документе.

Терентьев возглавлял Антимонопольный комитет с 25 мая 2015 года.

Напомним, 2 июля Комитет по вопросам экономического развития принял решение рекомендовать Верховной Раде уволить Терентьева.

Увольнение экс-главы АМКУ СМИ связывают со штрафом в 6,5 млрд грн, который Антимонопольный комитет в октябре 2019 года наложил на ряд табачных компаний и монополиста-дистрибьютора «Тедис Украина».