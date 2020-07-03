Рада проголосовала за оставку Смолия

На внеочередном заседании парламента в пятницу депутаты 286 голосами поддержали проект постановления об увольнении Смолия, поданный в Раду президентом Владимиром Зеленским.
Выступая в прламенте, председатель Национального банка заявил, что его прошение об отставке — протест против политических давлений на НБУ и является «красной линией».
«Я принял тяжелое, но необходимое решение уйти в отставку, поскольку на протяжении длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление. Давление с целью утверждения решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и Украине в более долгосрочной перспективе», — сказал с трибуны парламента Смолий.
Напомним, что 1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента заявление об отставке из-за «систематического политического давления».
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