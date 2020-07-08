Черногория упростила въезд для туристов из Украины

Черногория упростила въезд для путешественников из Украины, убрав требование о наличии негативного теста на коронавирус.
Как сообщает «Европейская правда», это следует из появления Украины в «зеленом списке» на сайте Института общественного здоровья Черногории.
Теперь Украина перечислена в списке стран на сайте учреждения как «страна, с которой можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19».
Это подтверждает и посольство Украины в Черногории.
«Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в» зеленый «список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в последнее время эпидемиологическая ситуация в Черногории ухудшилась. Страна, которая в конце мая-начале июня объявила о завершении эпидемии и назвала себя «свободной от коронавируса», с тех пор зарегистрировала более 500 новых случаев.
Вчера Черногория дополнительно усилила карантин, ограничив время работы ресторанов и закрыв детсады. В отдельных муниципалитетах ввели более жесткие ограничения.
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