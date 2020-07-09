Украинские банки закрыли за квартал 304 отделения, из них более половины – Ощадбанк

Украинские банки в апреле-июне 2020 года сократили количество структурных подразделений на 304 — до 7,58 тыс., свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины в четверг.
Согласно им, во втором квартале 2020 года больше всего отделений закрыл Ощадбанк — 174, за ним следуют ПриватБанк — 58, Райффайзен Банк Аваль — 23, Альфа-Банк — 18, Укргазбанк — девять и банк «Кредит Днепр» — восемь.
Вместе с тем за апрель-июнь ПУМБ расширил свою региональную сеть на 11 отделений, А-Банк и Аккордбанк открыли по пять отделений, банк «Пивденный» — три и банк «Альянс» — два.
По состоянию на 1 июля 2020 года Ощадбанк остается лидером по количеству отделений — 2,097 тыс., второе место занимает ПриватБанк (1,833 тыс.), третье — Райффайзен Банк Аваль (456), четвертое — Укрсиббанк (282) и пятое — Укргазбанк (248).
По одному отделению, как и в первом квартале, работает у Проминвестбанка (ПИБ) Альбанка, банка «Фамильный», БТА Банка, а также у банков «Траст-Капитал» и «Кредит Европа», свидетельствуют данные регулятора.
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