Верховный суд США разрешил не раскрывать налоговые декларации Трампа

Верховный суд США не поддержал передачу налоговых деклараций президента Соединенных Штатов Дональда Трампа демократам в Конгрессе и вернул дело в суды низшей инстанции, следует из документов суда.
«Суд признает, что приведенные ниже решения не уделили должного внимания озабоченностям, связанным с разделением властей. Поэтому ... суд отменяет решение апелляционного суда и направляет дела обратно на повторное рассмотрение», — приводятся в документе слова судьи.
Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа, включая выплаченные им налоги. Банки и фирмы, от которых требовали документы, согласились их предоставить, но решения судов последовательно обжаловал Белый дом.
Требования о выдаче документов выдвинули демократы в Конгрессе. Они рассчитывают, что смогут найти в его финансовых документах нарушения. Трамп на протяжении многих лет был известен как бизнесмен и телеведущий, в политику он пришел только перед выборами 2016 года.
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