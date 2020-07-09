Футбольный клуб «Карпаты» исключили из Украинской Премьер-лиги

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение исключить ФК «Карпаты» (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины.

Как сообщает пресс-служба УАФ, такое решение было принято по заявлению Премьер-лиги в связи с неявками «Карпаты» на матчи 24-го тура и 29-го тура УПЛ в Мариуполь.

«Карпатам» также были засчитаны технические поражения со счетом 0:3 в этих двух матчах и зачислены технические поражения и присуждены технические победы их соперникам в оставшихся матчах турнира.