Инфляция в июне была ниже прогноза Нацбанка

Несмотря на повышение инфляции в июне до 2,4% в годовом измерении, ее уровень оказался ниже, чем прогнозировали в Национальном банке в апреле.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«В июне 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 2,4% (с 1,7% в мае). В месячном измерении цены выросли на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

Несмотря на ускорение, потребительская инфляция находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. и оставалась меньшей по сравнению с прогнозом, опубликованным в Инфляционном отчете за апрель 2020 года», — говорится в сообщении.

В НБУ считают, что рост цен сдерживали слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы. В то же время происходило подорожание сырых продуктов из-за неблагоприятных погодных условий.

Базовая инфляция не изменилась, если сравнить с маем, и составила 3,0% год к году (г/г). Фундаментальное инфляционное давление сдерживали слабый внутренний спрос и стабильная ситуация на валютном рынке.

Цены на непродовольственные товары в июне находились практически на уровне предыдущего месяца (удешевление на 1,3% г/г). Так, углубилось падение цен на электронику, игрушки, товары для путешествий. Стоимость автомобилей, бытовой техники, одежды и обуви также осталась меньше, чем в прошлом году. Замедлился рост цен на фармацевтическую продукцию и товары личного ухода.

Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки также почти не изменились (3,7% г/г). Все еще слабый спрос и ослабление транспортных ограничений замедлили повышение цен на мясные, некоторые молочные и мучные продукты. Также замедлилось подорожание товаров не первой необходимости, а стоимость отдельных продуктов — кофе, оливкового масла — была даже меньше, чем в прошлом году.

Стабильной была и динамика роста цен на услуги (8,4% г/г). С одной стороны, более быстрыми темпами дорожали медицинские услуги, а также услуги мобильных операторов. В то же время из-за слабого спроса замедлялся рост стоимости услуг страхования, аренды жилья, финансовых и нотариальных услуг, а также услуг общепита.

В то же время в НБУ констатируют стремительное подорожание сырых продуктов питания (до 5,0% г/г). Быстрыми темпами дорожали говядина и яйца. Кроме того, сократились темпы падения цен на курятину, а также овощи. Жаркая погода и слабое предложение сказались на ценах на фрукты, в частности на клубнику.

Удешевление топлива несколько замедлилось (до 26,5% г/г), что является следствием возобновления роста мировых цен на нефть в последние месяцы и значительного спроса на горючее для личного транспорта.

В НБУ отметили, что факторы влияния на инфляцию в июне будут учтены при просмотре макроэкономического прогноза. Основные показатели нового макропрогноза будут подробно представлены в Инфляционном отчете, который обнародуют 30 июля.