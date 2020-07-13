Непогода обесточила 23 населенных пункта в трех областях Украины

По состоянию на утро 13 июля в Украине из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта в Черниговской, Луганской и Киевской областях.

Об этом сообщает ГСЧС.

«По состоянию на 7:00 13 июля из-за осложнений погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в 3 областях, а именно: в Черниговской — 10, Луганской — 9 и Киевской — 4», — говорится в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.