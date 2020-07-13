Кулеба предлагает пересмотреть украинский список стран «красной зоны»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступает за пересмотр украинского списка стран «красной зоны». По его мнению, необходимо изменить критерии формирования такого списка.

Об этом он заявил в интервью «Сегодня».

Кулеба отметил, что МИД проанализировал модель Министерства здравоохранения Украины, по которым формируют списки «красных» и «зеленых» стран. По его словам, он уже обсудил с министром Максимом Степановым необходимость скорректировать критерии.

«Мы, как и ЕС, тоже должны привязаться не к конкретной цифре, которая завтра уже может быть не актуальной, а критериям. Например, если в стране „Х“ показатель больных на 100 тысяч населения больше, чем в Украине, тогда она относится к красной зоне, а не писать, что любая страна, в которой более 40 больных на 100 тысяч населения, автоматически попадает в „красный“ список», — отметил Кулеба.

Он также выразил надежду, что Минздрав в ближайшее время откорректирует параметры формирования списков.