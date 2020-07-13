Зеленский отозвал постановление о местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады постановление о местных выборах. По данным источников РБК-Украина, причина — некорректное описание, как будут проходить выборы в районных советах.

Об отзыве постановления объявил первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук.

Стефанчук отметил, что президент направил в Верховную раду письмо, чтобы из сегодняшней повестки дня убрать проекты № 3809 (о назначении местных выборов, — ред.) и № 3708, 3708-1 — о зарплатах чиновников.

При этом источник РБК-Украина в руководстве фракции «Слуга народа» заявил, что Рада сегодня не будет рассматривать постановление.

«Скорее всего, нет. Возможно, президент отзовет постановление», — сообщил источник.

Он также добавил, что в поданном постановлении некорректно описано, как будут проходить выборы в районных советах. Сегодня парламентский комитет по вопросам организации государственной власти пытался скорректировать и передать в тираж уточненную версию, но депутаты не успели подготовить документ до 14:00

«Комитет собрался, но мы не пришли к понятному ответу, как это правильно сделать», — отметил источник.

Напомним, на прошлой неделе в Раду внесли проект постановления о местных выборах, которые должны пройти 25 октября 2020 года.