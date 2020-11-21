Зеленский считает, что его выбрали в результате «электоральной революции»

Такое мнение он выразил во время встречи с участниками революций 1991, 2004, 2013-2014 годов, защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты, сообщает пресс-служба главы государства.
«Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, была выполнена — не произошла бы революция в 2013-м. Понятно также, что в 2019-м наше общество еще раз продемонстрировало, что оно очень недовольно качеством тогдашнего государства и поэтому сделало свой выбор вопреки надеждам старых элит. Я считаю, что это была в определенной мере электоральная революция», — сказал он.
Президент заверил, что действующая власть сегодня стремится и обязательно введет инструмент народовластия. Это, подчеркнул он, один из путей, когда воля народа получит форму реальных, легитимных решений, когда гражданин будет иметь возможность быть услышанным, не рискуя жизнью на баррикадах.
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