Согласно последнему опросу Байден на 15% опережает Трампа

Президент США Дональд Трамп проигрывает в опросах бывшему вице-президенту Джо Байдену в предвыборной гонке на общенациональном уровне. Согласно опросу, на выборах президента США демократ Байден по всей стране увеличил свой отрыв от республиканца Трампа до 15 процентов.

Новый опрос от Washington Post и ABC News показал, что за Байдена готовы проголосовать 55% американцев, против 40%, которые поддерживают Трампа.

Одобрение работы Трампа сейчас составляет 39%.

Социологи говорят, что снижение поддержки Трампа сосредоточено в штатах, в которых фиксировалось в среднем по крайней мере 30 ежедневных случаев коронавируса на 100 тысяч жителей за прошедшую неделю. Это произошло во Флориде, Техасе, Аризоне и Джорджии.

Перед этим опрос консервативного телеканала Fox News показал, что разница между кандидатами лишь 8%.

Журнал The Economist уверенно прогнозирует победу Байдена как в общенациональном голосовании, так и среди коллегии выборщиков. Байдену отдают 9 из 10, или 89%, на победу в коллегии выборщиков и более чем 19 из 20, или же 98%, на победу во всеобщем голосовании.

Байден значительно опережает Трампа среди небелых избирателей, женщин и молодежи. При этом бывший вице-президент также сравнялся с Трампом среди избирателей мужского пола, белых и людей среднего и старшего возраста. Четыре года назад эти электоральные группы стали основой победы Трампа на выборах президента США.

Перед этим газета The York Times со ссылкой на источники в кампании Трампа писала, что даже внутренние опросы президента США показывают его отставание от Байдена.

Отметим, что у Байдена лучшие показатели, чем у любого другого кандидата в президенты США начиная с 1992 года. Он первый кандидат в президенты, который опередил действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер при этом победил на тех выборах.

Байден также ни разу не отставал в опросах от Трампа на национальном уровне.