Суд в Канаде признал терактом сбитие украинского самолета Ираном

Верховный суд канадской провинции Онтарио признал уничтожение самолета украинской авиакомпании МАУ возле Тегерана террористическим актом.
Об этом сообщает Укринформ.
«Истцы доказали, что уничтожение обвиняемыми самолета рейса 752 было актом терроризма», — заявил председательствующий судья Эдвард Белобаба.
По его убеждению, «ракетный удар по самолету рейса 752 был преднамеренным и непосредственно привел к смерти всех людей на борту».
Стороной защиты в иске были указаны государство Иран, его Вооруженные силы, верховный лидер аятолла Хаменеи, Корпус стражей исламской революции и др.
Хотя это судебное решение не будет иметь немедленных практических последствий, оно открывает родственникам жертв катастрофы путь к выплате репараций официальным Тегераном. Ожидается, что вскоре в Канаде состоится второе судебное заседание, которое определит размер возмещений, на которые могут рассчитывать близкие и родственники погибших. В случае отказа Ирана от участия в этом заседании на его государственное имущество может быть наложен арест.
Как сообщалось, самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS-752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел катастрофу в Иране 8 января 2020 года. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек, которые были в самолете, погибли, среди них 11 украинцев.
Иранская власть после нескольких дней возражений признала, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.
Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитом украинском пассажирском самолете в январе 2020 года. В документе отмечается, что причиной решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как «враждебный объект».
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