Черногория снова объявила карантин из-за коронавируса

Черногория, ранее заявлявшая о победе над коронавирусом, вновь объявила карантин на всей территории страны.

Об этом сообщается на сайте правительства Черногории.

«Национальный координационный орган по инфекционным болезням по предложению Института общественного здравоохранения Черногории решил повторно объявить об эпидемии инфекционного коронавируса во всей стране», — говорится в сообщении.

Ограничения вступают в силу сегодня, 22 июля.

Таким образом всем гражданам старше семи лет нужно носить маски как на открытом воздухе, так и в помещениях.

Правительство также ограничило массовые собрания до 40 человек на воздухе и 20 — в помещениях.

Кроме того, до 6 августа в стране продлили запрет на работу ночных клубов, проведение свадеб, дней рождений и других торжественных мероприятий.

Также до 30 августа был продлен запрет на проведение развлекательных и музыкальных программ (концерты, живые выступления музыкантов, ди-джеев и т.д.) в заведениях общественного питания.

Как сообщалось, в начале лета Черногория заявила об освобождении от коронавируса, однако в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации страна начала восстанавливать карантинные меры с начала этого месяца.