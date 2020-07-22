Черногория снова объявила карантин из-за коронавируса

Черногория, ранее заявлявшая о победе над коронавирусом, вновь объявила карантин на всей территории страны.
Об этом сообщается на сайте правительства Черногории.
«Национальный координационный орган по инфекционным болезням по предложению Института общественного здравоохранения Черногории решил повторно объявить об эпидемии инфекционного коронавируса во всей стране», — говорится в сообщении.
Ограничения вступают в силу сегодня, 22 июля.
Таким образом всем гражданам старше семи лет нужно носить маски как на открытом воздухе, так и в помещениях.
Правительство также ограничило массовые собрания до 40 человек на воздухе и 20 — в помещениях.
Кроме того, до 6 августа в стране продлили запрет на работу ночных клубов, проведение свадеб, дней рождений и других торжественных мероприятий.
Также до 30 августа был продлен запрет на проведение развлекательных и музыкальных программ (концерты, живые выступления музыкантов, ди-джеев и т.д.) в заведениях общественного питания.
Как сообщалось, в начале лета Черногория заявила об освобождении от коронавируса, однако в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации страна начала восстанавливать карантинные меры с начала этого месяца.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016