Германия выступает против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях «большой семерки» до решения украинского вопроса.
В интервью изданию Rheinische Post он отметил, что «аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины» стали причинами исключения России из состава «большой восьмерки», до решения этих вопросов, по его мнению, для ее возвращения «нет шансов».
Глава германского МИД признал, что в последнее время в отношениях с Россией «постоянно возникают сложности», однако сказал: «Мы также знаем, что Россия нужна нам для решения таких проблем, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это будет работа не против России, а только вместе с Россией».
«Но Россия также должна внести свой вклад, все очень медленно происходит в Украине», — добавил дипломат.
По словам министра, в целом нет необходимости в расширении G7, как это ранее предложил президент США Дональд Трамп.
«G7 и G20 — это два разумно скоординированных формата. Нам не нужны G11 или G12», — сказал Маас.
Ранее Трамп предложил расширить формат «семерки», пригласив туда Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.
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