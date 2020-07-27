На Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня

Командование Объединенных сил Украины подтверждает, что начаты мероприятия по приказу о прекращении огня на востоке Украины с полуночи 27 июля 2020 года.
Об этом сообщил штаб Операции Объединенных сил в Facebook.
«В соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 выдан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020 года», — отмечают там.
При этом ранее отмечалось, что подразделения из состава ООС готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей.
«Стоит отметить, что в ООС работает колл-центр, и любой из военнослужащих у которых „якобы изымают штатное вооружение“ могут обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части», — было сказано в сообщении штаба ООС.
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