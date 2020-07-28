Минздрав обновил список стран «зеленой» и «красной» зон

Министерство здравоохранения обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к «зеленой» и «красной» зоне.
Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 27 июля 2020 года доступна на сайте Министерства здравоохранения.
Так, согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 66,7 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом, Украина отнесена к странам «красной» зоны.
В то же время в списке стран «красной» зоны оказалась Албания, в которой зафиксировано 67,52 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, Болгария — 68,14, Сербия — 104,74.
В «зеленой зоне» — популярные туристические направления Турция и Египет. А также Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Италия, Швейцария, Австрия, Кипр, Словения, Словакия, Венгрия, Грузия.
По состоянию на 27 июля нет данных о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения в Великобритании, Швеции и Испании.
Для лиц, прибывающих из стран «красной» зоны, обязательна 14-дневная обсервациям или самоизоляция и регистрация в приложении «Дій вдома».
По желанию, лицо может прекратить режим самоизоляции, сделав ПЦР-тест на выявление COVID-19 и получив отрицательный результат.
Перечень лабораторий, которые имеют право передавать результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома», доступен на сайте Центра общественного здоровья.
Напомним, Кабинет министров установил показатель в 55 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, по которому определяются страны «красной» и «зеленой» зоны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016