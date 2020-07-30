В Беларуси россиян и соперников Лукашенко обвинили в подготовке беспорядков

Задержанных в Беларуси 33 россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. Их задержали в стране, КГБ страны назвало их боевиками ЧВК Вагнера. Также по этому делу проходят белорусский политик Николай Статкевич и незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихоновский. Об этом говорится на сайте Следственного комитета Белоруссии.
По данным ведомства, против Статкевича и Тихановского и «иных лиц» возбудили уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 УК Белорусии.
«По результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория „Белорусочка“ в Минском районе», — говорится в сообщении.
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