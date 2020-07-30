В зоне проведения ООС ситуация в целом спокойная

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о ситуации вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, отметив, что в зоне проведения ООС не зафиксировано эскалации или наступательных действий.

«Одиночные обстрелы не является системными, и являются проявлением неконтролируемых эмоций или провокаций на низовом уровне, отметил Главнокомандующий ВСУ», — сообщает в четверг пресс-служба главы государства по итогам традиционного селекторного совещания.

Хомчак также сообщил, что ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения Операции объединенных сил стабильная и контролируемая.