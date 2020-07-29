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Зеленский гарантировал соблюдение режима перемирия на Донбассе со стороны Украины

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Зеленский гарантировал соблюдение режима перемирия на Донбассе со стороны Украины

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина гарантирует соблюдение режима перемирия на Донбассе.

«Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет никаких единичных выстрелов? Нет. Потому что они есть, они существуют. Потому что у нас 400 с лишним километров линии разграничения, и проконтролировать всё очень сложно», — сказал он на брифинге в среду после посещения больницы «Охматдет».

Зеленский указал, что в случае серьезных атак, обстрелов и нарушения тех договоренностей, которые были достигнуты, украинские военные будут очень мощно отвечать, и они об этом знают.

«Мы будем делать всё, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы выполняем это стопроцентно — не на 99,9%, а на 100%. Я благодарен всем, кто это делает, и за это отвечает. Что касается той стороны, то всё будет зависеть, я уверен, от Российской Федерации, сможет ли она так же всё контролировать, и смогут ли они придерживаться тех договоренностей, которые у нас были. Мы увидим. Если та сторона действительно хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят, мы это с вами будем чувствовать», — подчеркнул он.

Зеленский отметил также, что продолжаются переговоры по урегулированию на Донбассе.

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Президент Украины также назвал экс-президента Леонида Кравчука и вице-премьера Алексея Резникова среди кандидатов на должность полномочного представителя Украины в контактной группе.

Донбасс, прекращение огня, Владимир Зеленский
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