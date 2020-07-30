В Германии доля «зеленой» энергии в потреблении впервые превысила 50%

Энергия из возобновляемых источников в первой половине 2020 года составила более половины электроэнергии, потребленной в Германии.
Как сообщает Deutsche Welle, об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), обнародованные в четверг, 30 июля.
Ранее аналогичные сведения опубликовало и Федеральное ведомство по защите окружающей среды, приведя данные «около 50 процентов».
Это первый раз, когда «зеленый энергетика» обеспечила больше половины использованной электроэнергии в стране за полугодие.
Рост доли ВИЭ может быть связано частично с общим снижением электропотребления в Германии из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Это уже не первый рекорд «зеленой энергетики» в 2020 году. По итогам первого квартала 2020 возобновляемая энергетика впервые произвела в Германии больше электроэнергии, чем традиционная — 51,2%.
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