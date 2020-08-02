В Британии депутата правящей партии задержали по подозрению в изнасиловании

Парламентарий от правящей в Великобритании Консервативной партии был задержан в субботу полицией по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщила в воскресенье газета The Times, не называя имени подозреваемого, но отмечая, что ранее он занимал пост заместителя министра.

«Полиция Лондона начала расследование в связи с полученным заявлением потерпевшей. Мужчина был задержан по подозрению в изнасиловании и в настоящий момент остается в полицейском участке на востоке Лондона», — говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

Как указывает The Times, обвинения против депутата выдвинула бывшая сотрудница британского парламента, с которой он ранее встречался. По ее словам, политик совершил в ее отношении целый ряд преступлений сексуального характера. В полученном Скотленд-Ярдом заявлении потерпевшей речь идет о четырех эпизодах.

На этой неделе виновным в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух женщин был признан бывший партийный организатор консерваторов Чарли Элфик. После того, как в прошлом году ему были предъявлены обвинения, он был исключен из партии и лишился депутатского поста. Как отмечает The Times, это первый случай за более чем 20 лет, когда британский парламентарий был осужден за преступления на сексуальной почве. Решение о мере пресечения Элфику суд должен объявить в сентябре.

Тюремное заключение грозит также бывшему депутату британского парламента, лейбористу Эрику Джойсу, который в прошлом месяце признал в суде свою вину в хранении детской порнографии.