В Украине официально назвали показатель летальности от коронавируса

Показатель летальности от коронавирусной болезни COVID-19 по Украине составляет 2,4%.
Такие данные в Фейсбуке обнародовал Центр общественного здоровья Украины.
«Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях», — говорится в сообщении.
По данным Центра общественного здоровья, наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (285,1), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях.
Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 2 августа составляет 30 900.
На стационарном лечении находится 4 625 человек, из них 128 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18 307 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 534 пациента.
Напомним, что по состоянию на 2 августа в Украине лабораторно подтверждено 72 168 случаев, 1 112 — за последние сутки.
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