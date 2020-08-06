Девять депутатов турецкого парламента заразились коронавирусом

Девять депутатов Великого национального собрания Турции заразились коронавирусом нового типа и проходят курс лечения. Об этом сообщил в четверг спикер парламента Мустафа Шентоп.

«Девять депутатов проходят курс лечения от COVID-19. Лечение также проходят 35 работников парламента», — приводит его слова телеканал NTV.

Как уточнил Шентоп, «пятеро из них находятся на домашнем лечении, а четверо были госпитализированы».

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 236 тыс., умерли 5 784 человека, выздоровели 219 506 пациентов.