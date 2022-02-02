Польша, ФРГ и Франция готовят встречу в Берлине

Польша, Германия и Франция готовятся на следующей неделе провести встречу лидеров трех стран в формате «Веймарского треугольника». Об этом заявил в среду в эфире Польского телевидения представитель канцелярии польского президента Анджея Дуды, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.
По его словам, в дипломатии не принято подтверждать встречи до согласования даты. «Но, учитывая, что в СМИ уже появилась такая информация, действительно ведутся переговоры. Да. Во всех трех странах есть стремление впервые за долгое время встретиться в формате „Веймарского треугольника“. Как президент Макрон, так и канцлер Шольц, и президент Дуда очень заинтересованы в этой встрече», — сказал Кумох.
«Встреча должна состояться в Берлине. Ведется обсуждение возможной даты. С нашей стороны мы предложили начало будущей недели», — указал он.
Как подчеркнул Кумох, Варшава подходит к инициативе о встрече с большим энтузиазмом. «Мы считаем Францию и Германию важными партнерами в рамках ЕС и НАТО. Президент Дуда заинтересован в конструктивной и эффективной работе. Очень хорошо, что в ситуации угрозы для всего Запада появляется идея собраться в таком важном формате со стороны наших западных партнеров», — заключил он.
Веймарский треугольник был сформирован в августе 1991 года и изначально задумывался как инструмент сближения Польши с ЕС и НАТО. В последние несколько лет этот формат активно не использовался странами-участницами.
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