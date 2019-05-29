Украину посетят главы МИД Польши, Швеции, Франции и ФРГ

Министры иностранных дел Польши, Швеции, Франции, Германии посетят Украину на этой неделе, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в среду.

По словам Климкина, пройдут встречи глав МИД в украинском внешнеполитическом ведомстве, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что сегодня в Еврокомиссии подтвердили визит Владимира Зеленского в Брюссель и встречи с руководством ЕС и НАТО.