«Укрзализныця» вернет на юге и востоке страны еще 14 пригородных поездов

АО «Укрзализныця» возобновляет курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, в частности, по региональному филиалу «Южная железная дорога» с 7 августа возобновляют курсирование такие ежедневные пригородные поезда: № 6677 Харьков-Пассажирский — Зачепиловка (18:40-21:44), № 6678 Зачепиловка — Харьков-Пассажирский (06:09-09:29).

По региональному филиалу «Одесская железная дорога» с 7 августа возобновляют курсирование пригородные поезда: № 6632 Гайворон — Винница (00:58-06:25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям); № 6631 Винница — Гайворон (18:20-23:47 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям). А с 10 августа возобновляют курсирование такие ежедневные поезда: № 6704 Херсон — Снигиревка (20:20-21:25), № 6703 Снигиревка — Херсон (22:30-23:50).

По региональному филиалу «Донецкая железная дорога» с 10 августа возобновляют курсирования такие ежедневные пригородные поезда: № 6502 Попасная — Северск (03:44-05:24), № 6501 Северск — Попасная (06:40-08:20), № 6504 Попасная — Северск (13:00-14:40), № 6503 Северск — Попасная (15:40-17:20), № 6955 Волноваха — Камыш-Заря (07:22-09:54), № 6956 Камыш-Заря — Волноваха (12:48-15:24), № 6957 Волноваха — Камыш-Заря (18:54-21:11), № 6958 Камыш-Заря — Волноваха (02:50-05:10).

При этом УЗ отмечает, что во время поездки обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины.