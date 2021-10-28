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АМКУ оштрафовал на 183 млн две компании за сговор при строительстве Подольского моста

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АМКУ оштрафовал на 183 млн две компании за сговор при строительстве Подольского моста

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО «Форма» и ООО «Эко-Буд Трейд» на общую сумму 182,5 млн грн за сговор на тендере по выполнению генподрядных работ на Подольском мосту через р. Днепр в Киеве.

Как сообщается на сайте АМКУ в четверг, по результатам тендера в 2017 году вследствие сговора победителем стало «Эко-Буд Трейд», с которым заключили договоры на общую сумму 6,1 млрд грн (с НДС). По данным ведомства, компания в настоящий момент осуществляет работы по строительству моста.

Указанные компании также лишены права участия в публичных закупках на три года.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, учредителем ООО «Эко-Буд Трейд» (Киев) указаны Максим Половко (55%) и Валерий Мищенко (45%). Согласно финансовому отчету компании за 2020 год, ее выручка составила 1,8 млрд грн, чистая прибыль — 1,4 млн грн.

Учредителями и бенефициарами ООО «Форма» (Запорожье) в реестре указаны Александр, Михаил, Ольга и Инна Федотовы. По итогам 2020 года компания получила 2,6 тыс. чистого убытка, чистый доход отсутствовал.

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Как сообщалось, ранее в октябре Киевская городская прокуратура в рамках уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины и служебной халатности при строительстве Подольского моста через р. Днепр сообщила о новых подозрениях первому заместителю руководителя КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев», руководителю генподрядной организации, а также вручила извещение о подозрении двум руководителям подрядных организаций. Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерба составляет около 150 млн грн.

АМКУ, Подольский мост
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Четверг, 28 октября 2021
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