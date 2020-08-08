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Советники Трампа боятся, что президент развяжет войну

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Советники Трампа боятся, что президент развяжет войну

Советники американского президента Дональда Трампа опасались давать ему военные советы из-за страха, что глава Белого дома может развязать войну. Об этом говорится в книге журналиста и обозревателя по нацбезопасности CNN Джима Скиутто.

В книге «Теория сумасшедшего: Трамп покоряет мир», которая должна выйти 11 августа, Скиутто ссылается на нескольких бывших сотрудников администрации Трампа. По их словам, из-за обострения отношений США с Северной Кореей и Ираном они опасались, что Трамп втянет страну в войну.

Бывший спецпредставитель президента по делам КНДР Джозеф Юн рассказал, что раньше в Белом доме считали северокорейского лидера Ким Чен Ына непредсказуемым. Однако в 2017 году между ним и Трампом произошла словесная перепалка, в ходе которой американский президент назвал Ким Чен Ына «маленьким человеком-ракетой», а тот обозвал Трампа придурком.

Советники Трампа всерьез боялись, что из-за этого глава государств начнет реальные военные действия против Пхеньяна, поэтому Пентагон не решился предоставить ему «широкий спектр военных возможностей». «Теперь у нас непредсказуемым стал Трамп», — сообщил Юн.

В 2019 году, когда администрация президента рассматривала варианты реагирования на действия Ирана в Персидском заливе, советники Трампа сообщали своим партнерам на Ближнем Востоке, а также Тегерану, что не могут предугадать дальнейшие действия американского президента.

Мик Малрой, до 2019 года занимавший должность помощника министра обороны по Ближнему Востоку, рассказывал, что Трамп мог принять решение, которое привело бы к эскалации конфликта в регионе. «Поэтому мы передали Ирану, что даже советники президента не знают, к чему приведет, к примеру, нападение Тегерана на другой нефтяной объект».

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По информации высокопоставленных чиновников из администрации Трампа, на протяжении долгого времени им приходилось сдерживать некоторые порывы главы государства. В качестве примера приводится ситуация, произошедшая в 2018 году, когда в «зеленой зоне» Багдада несколько минометных снарядов упали недалеко от посольства США, не причинив ему вреда.

«Сотрудники Пентагона были удивлены, когда после этого им позвонили из Совета национальной безопасности и потребовали варианты военных действий, которые президент мог бы применить против Ирана», — приводятся в статье слова чиновника.

Дональд Трамп
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